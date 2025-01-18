أربعة انتصارات في دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات

2025-01-18 00:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، أربع مباريات ضمن الجولة السادسة عشر من دوري المحترفين لكرة الصالات العراقي.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق نفط البصرة على ضيفه فريق بلدية البصرة بنتيجة 7 - 1.

في حين حقق فريق الشرطة فوزاً على ضيفه فريق الدفاع الجوي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد

وفي المباراة التي جمعت بين فريق الحشد الشعبي وضيفه فريق آليات الشرطة، تمكن الحشد الشعبي من الفوز على الفريق الضيف بنتيجة 5 - 4.

أما المباراة الأخيرة فقد جمعت بين فريق الموارد المائية مع ضيفه فريق أمانة بغداد، واستطاع صاحب الدار من الفوز بنتيجة 3 - 2.