الإطاحة بخلية "سورية" وسط بغداد بمهمة تجسس لصالح داعش

2025-01-18 00:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، ليل الجمعة السبت، بأن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على سبعة أشخاص يحملون الجنسية السورية داخل شقة في منطقة العلاوي، وسط العاصمة بغداد، وذلك بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة.

وأوضح المصدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن “المعتقلين ينتمون إلى تنظيم داعش، وكانوا يقومون بتصوير مقرات تابعة لقوات الحشد الشعبي ومقرات عسكرية أخرى، بهدف إرسال تلك المعلومات إلى عناصر التنظيم داخل العراق”.

وأشار المصدر إلى أن العملية تمت بعد نصب كمين محكم من قبل الأجهزة الأمنية، التي تابعت تحركات المجموعة المشبوهة بدقة قبل مداهمتهم واعتقالهم.

وأضاف أن التحقيقات جارية مع المعتقلين للكشف عن شبكات أخرى مرتبطة بالتنظيم الإرهابي.