2025-01-18 01:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد /عراق اوبزيرفر وزارة المالية تنشر إجمالي الإنفاق لعام 2024 المتعلقة بتمويل تخصيصات ورواتب إقليم كردستان ضمن الموازنة الاتحادية

