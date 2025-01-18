بالوثائق.. وزارة المالية تنشر إجمالي الإنفاق المتعلق برواتب إقليم كردستان ضمن الموازنة الاتحادية

2025-01-18 01:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعكشفت وزارة المالية، عن إجمالي الإنفاق المتعلق برواتب إقليم كردستان ضمن الموازنة الاتحادية.وبحسب وثائق رسمية صادرة عن وزارة المالية حصلت عليها وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "أجمالي الموازنة الاتحادية بلغ 211 تريليونا و86 مليار دينار "، مبينة أن "حصة إقليم كردستان وفق نسبة 12.67% من الموازنة بلغت 16 تريليونا و614 مليار دينار" .التفاصيل في الوثائق أدناه:

















