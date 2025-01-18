نادي الكويت يفوز بثلاثية نظيفة على الهلال الليبي في البطولة العربية للكرة الطائرة بالدوحة

2025-01-18 01:00:05 - المصدر: كونا

الدوحة 17 - 1 (كونا) -- فاز نادي الكويت الكويتي في أولى مبارياته اليوم الجمعة على الهلال الليبي بنتيجة 3 - 0 ضمن منافسات النسخة الـ 43 من البطولة العربية للأندية لكرة الطائرة للرجال المقامة في لعاصمة الدوحة بمشاركة 15 فريقا من بينهم ناديي الكويت وبرقان الكويتيين.

وحسم الكويت الكويتي المواجهة لصالحه بنتيجة أشواط (25 - 21) و (25 - 19) و (25 - 21).

وفي بقية مباريات اليوم فاز الأهلي المصري على دار كليب البحريني بنتيجة 3 - 0 اشواط بينما فاز الزمالك المصري على السيب العماني بنتيجة 3 - 1 أشواط كما فاز الشرطة القطري على أربيل العراقي بنتيجة 3 -0.

وقسمت المجموعات في البطولة إلى أربعة مجمعات حيث ضمت المجموعة الأولى فرق السويحيلي الليبي والسلام العماني وبني ياس الإماراتي فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من السيب العماني والكويت الكويتي والهلال الليبي والزمالك المصري.

بينما ضمت المجموعة الثالثة فرق أربيل العراقي ودار كليب البحريني والأهلي المصري والشرطة القطري فيما ضمت المجموعة الرابعة فرق غزة الفلسطيني وبرقان الكويتي وقطر القطري والجزيرة الإماراتي.

وتتواصل مباريات مرحلة المجموعات في البطولة حتى 20 يناير الجاري على أن تلعب في 22 يناير مباريات الدور ربع النهائي ومباريات تحديد المراكز وفي يوم 24 من الشهر نفسه تقام مباريات نصف النهائي ومباريات تحديد المراكز فيما تختتم منافساتها في ال25 من يناير الجاري.

يشار إلى أن البطولة العربية للكرة الطائرة التي انطلقت أمس الخميس تقام لأول مرة في قطر منذ انطلاقتها في ليبيا عام 1978 فيما كان فريق السويحلي الليبي هو آخر فريق يتوج باللقب وذلك في النسخة الماضية بالأردن عام 2024. (النهاية) س س س / ه س ص