الداخلية توضح بشأن القبض على مجموعة إرهابية من السوريين في منطقة العلاوي ببغداد

2025-01-18 01:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفى الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، الانباء عن القبض على مجموعة ارهابية من الجنسية السورية في منطقة العلاوي ببغداد.

وقال ميري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي من أنباء بشأن القبض على 7 أشخاص من الجنسية السورية داخل شقة في منطقة العلاوي ببغداد ينتمون الى عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف إن "هؤلاء الأشخاص هم مخالفين لقانون الإقامة وتم القبض عليهم، كما تم القبض على شخص ثامن يحمل الجنسية السورية أيضا يشتبه بأن لديه نشاط إرهابي ومازال التحقيق جار معه لحين التأكد من جميع بياناته".

وقد تداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي انباء تفيد بالقبض على مجموعة ارهابية في شقق منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد، الامر الذي نفته الداخلية.