الداخلية تنفي القبض على 7 سوريين ينتمون لداعش في بغداد

2025-01-18 01:05:03 - المصدر: واع

بغداد – واعنفت وزارة الداخلية، القبض على 7 سوريين ينتمون لداعش في بغداد.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي من أنباء بشأن ( القبض على 7 أشخاص سوريين الجنسية داخل شقة في منطقة العلاوي ببغداد ينتمون الى عصابات داعش الإرهابية )".وأضاف، ان "هؤلاء الأشخاص هم مخالفين لقانون الإقامة وتم القبض عليهم ، كما تم القبض على شخص ثامن يحمل الجنسية السورية أيضا يشتبه بأن لديه نشاط إرهابي ومازال التحقيق جار معه لحين التأكد من جميع بياناته" .