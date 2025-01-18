"عمليات تطوير" تتسبب بانخفاض إنتاج الكهرباء في إقليم كوردستان

2025-01-18 01:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن تخفيض إنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 750 ميغاواط، نتيجة تقليل ضغط الغاز في حقل كورمور ضمن عمليات تطوير الحقل.

وأوضحت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "بعض المشاكل الفنية أدت إلى تأجيل استكمال العمل، إلا أن شركة دانة غاز المشرفة على المشروع أكدت أن الوضع سيعود إلى طبيعته بحلول الساعة الثامنة من صباح يوم السبت.

وأضاف البيان أن "فرق وزارة الكهرباء، بالتنسيق مع فرق توليد الطاقة، تمكنت من زيادة كمية الكهرباء بمقدار 250 ميغاواط في محطتي دوكان ودربنديخان، في محاولة للتخفيف من تأثير النقص على المواطنين".

وأدى هذا التخفيض في الإنتاج على تجهيز الأهالي بالطاقة، ما تسبب في انقطاعات التيار الكهربائي في بعض المناطق.