محافظ صلاح الدين يوضح بشأن حادثة الاعتداء على كادر طبي بمستشفى تكريت

2025-01-18 01:40:02 - المصدر: واع

صلاح الدين – واعأصدر محافظ صلاح الدين بدر الفحل، توضيحاً بشأن حادثة الاعتداء على كادر طبي بمستشفى تكريت التعليمي.وأعرب الفحل في بيان أصدره مكتبه الاعلامي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "محافظ صلاح الدين، بدر ، يعرب عن استنكاره الشديد لحادثة الاعتداء التي تعرض لها الكادر الطبي في مستشفى تكريت التعليمي مساء الجمعة ، والتي طالت عددًا من الأطباء والموظفين أثناء تأدية واجبهم الإنساني"، مبيناً أن "الأجهزة الأمنية تحركت بشكل فوري، حيث تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين في الحادثة، وعرض القضية على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".ووجّه المحافظ، " بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على ملابسات الحادثة وضمان اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الكوادر الطبية من أي تجاوزات مستقبلية"، مؤكدًا أن "المحافظة ملتزمة بتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للكوادر الصحية التي تقدم خدماتها للمواطنين".وشدد المحافظ على أن "الاعتداء على الكوادر الطبية خط أحمر لا يمكن التساهل معه، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى التعاون لضمان حماية المؤسسات الصحية وموظفيها، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكل كفاءة وأمان".