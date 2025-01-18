فرانكفورت يعمق جراح دورتموند بالدوري الألماني

2025-01-18 03:20:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتغلب نادي آينتراخت فرانكفورت على ضيفه بوروسيا دورتموند (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، وذلك في افتتاح منافسات الجولة 18 من الدوري الألماني لكرة القدم.وأحرز ثنائية أصحاب الأرض كل من المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، ولاعب خط الوسط الدنماركي أوسكار هويلوند في الدقيقتين (18، 90) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جمعهما على ملعب " دويتشه بنك بارك – Deutsche Bank Park" بمدينة فرانكفورت.وغاب النجم المصري عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت عن هذه المباراة، في ضوء الإنباء حول التوصل إلى اتفاق لانتقاله إلى صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وطلب الأخير بعدم مشاركة اللاعب المصري في لقاء اليوم.وحقق فريق آينترخت فرانكفورت فوزه الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى 36 نقطة ويعزز موقعه في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف وصيف متصدر الدوري، باير ليفركوزن، حامل اللقب، والذي يواجه ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، يلعب يوم السبت.بينما يتصدر فريق بايرن ميونخ قائمة الدوري برصيد 42 نقطة، قبل مباراته أمام ضيفه فولفسبورغ، مساء السبت أيضا، ضمن منافسات الجولة 18 من "البوندسليغا".في المقابل تعرض نادي بوروسيا دورتموند للهزيمة الثالثة على التوالي ويحتل المركز العاشر على سلم الترتيب حتى الآن.