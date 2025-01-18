بغداد.. تنويه عن إجراءات عسكرية في المنطقة الخضراء

2025-01-18 08:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الجهات العسكرية العراقية، اليوم السبت، أن ميدان الرماية الواقع ضمن مقتربات مجمع السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، سيكون فعالاً خلال الساعات المقررة لهذا اليوم.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "ميدان الرماية سيعمل بدءاً من الساعة 07:00 صباحاً وحتى الساعة 21:00 مساءً، اليوم السبت الموافق 18 كانون الثاني 2025".

ودعت الجهات المعنية المواطنين إلى أخذ العلم بذلك، مؤكدة أن الإجراء يأتي ضمن إطار النشاطات العسكرية المعتادة في المنطقة.