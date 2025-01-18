صدور كتاب (جماليات الحداثة في المسرح) لجبار جودي

2025-01-18 09:05:03 - المصدر: واع

بغداد – واع-عدي العباديشهد حفل اختتام مهرجان المسرح العربي توقيع كتاب (جماليات الحداثة في المسرح) لنقيب الفنانين العراقيين جبار جودي.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "وضمن مبادرة الهيئة العربية للمسرح في تعزيز الفن والثقافة والعمل على نشرها بين النخبة من الفنانين والمختصين بالمسرح وعشاق ومحبي المسرح ومن أجل الاستفادة من هذه الثقافة المدونة والتي ستكون مراجع مهمة للطلبة والباحثين والمهتمين بالمسرح، شهد حفل اختتام مهرجان المسرح العربي الذي أقامته الهيئة العربية للمسرح توقيع كتاب (جماليات الحداثة في المسرح) من تأليف مدير عام دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة ونقيب الفنانين العراقيين جبار جودي".وأشار الى أن "الكتاب يتناول أهمية المسرح في توعية الشعوب ومواكبة الحداثة التي باتت تؤثر على جميع الأعمال الإبداعية ومن بينها المسرح".