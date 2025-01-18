إصابة ثلاثة اشخاص بسقوط مركبة من أعلى مجسر في الديوانية

2025-01-18 09:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

أفاد مصدر محلي، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، بإصابة ثلاثة مدنيين إثر سقوط مركبتهم من أعلى أحد المجسرات وسط مدينة الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مركبة انحرفت عن مسارها، مما أدى إلى سقوطها من أعلى مجسر رئيسي في مركز مدينة الديوانية"، مبيناً أن "الحادث أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف أن "الفرق المختصة سارعت إلى مكان الحادث لإجراء التحقيقات الأولية ومعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه"، مشيراً إلى أن "الحادث تسبب بعرقلة حركة المرور لفترة قصيرة قبل أن تتم إعادة فتح الطريق أمام السيارات".