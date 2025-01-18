برشلونة وليفربول وآرسنال.. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

2025-01-18 09:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تتصدر مباريات الدوري الإسباني والإنجليزي والإيطالي فضلا عن الالماني والفرنسي، برنامج مباريات اليوم السبت في ملاعب الكرة الأوروبية.

ويخوض ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي تنقلا صعبا لملاقاة برينتفورد فيما يواجه آرسنال أستون فيلا في مواجهتين قد تسفران عن تغيير في أعلى الجدول.

أما في الدوري الإيطالي فستشهد الجولة 19 مباراتي قمة اثنتين الأولى بين أتالانتا ونابولي والثانية بين يوفنتوس وميلان، فيما يخوض برشلونة مباراة لا تبدو سهلة أمام خيتافي.

وأدناه مواعيد مباريات اليوم السبت 18 يناير/ كانون الثاني 2025 بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني:

ليعانيس ـ أتلتيكو مدريد ـ 06.15 مساءً ـ BEIN SPORTS 3

خيتافي ـ برشلونة – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 3

الدوري الإنجليزي:

برينتفورد ـ ليفربول – 06:00 مساءً – BEIN SPORTS 1

ليستر سيتي ـ فولهام – 6:00 مساءً – BEIN SPORTS 2

آرسنال ـ أستون فيلا ـ 08:30 مساءً – BEIN SPORTS 1

الدوري الألماني:

بايرن ميونخ ـ فولفسبورغ ـ الساعة 05.30 – BEIN SPORTS 4

ليفركوزن ـ بروسيا منشنغلادباخ ـ الساعة 08.30 – BEIN SPORTS 4

الدوري الفرنسي:

لانس ـ باريس سان جيرمان 7:00 مساءً – BEIN SPORTS 5

الدوري الإيطالي:

يوفنتوس ـ ميلان ـ الساعة 08.00 مساءً – أبوظبي الرياضية بريميوم 1 وssc 1

أتالانتا ـ نابولي ـ 10:45 مساءً – أبوظبي الرياضية بريميوم 1 وssc 1