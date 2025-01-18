سعر بتكوين يقترب من أعلى مستوياته قبيل تنصيب ترامب

2025-01-18 09:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يبدو أن سعر "بتكوين" يتحرك صوب مستوياته القياسية المرتفعة مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس المؤيد للعملات المشفرة دونالد ترامب في ولايته الثانية.

ويعد "بتكوين" أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية وارتفع سعرها بنحو 12% منذ الأحد الماضي، وهو في طريقه لتحقيق أكبر زيادة أسبوعية منذ أسبوع الانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وبعد بلوغ سعرها مستوى قياسي عند 108,315 دولاراً خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، هبطت في 3 أسابيع من بين الأربعة الماضية.

وصعد سعر "بتكوين" بنحو 4.9% مسجلاً 105,076 دولاراً عند الساعة 3:44 مساءً بتوقيت نيويورك.

أوضح زاهر ابتكار، مؤسس صندوق العملات المشفرة "سبليت كابيتال" (Split Capital): "تأخذ السوق حالياً تنصيب ترمب وما يرتبط به من تفاؤل فعلي بشأن العملات المشفرة في الحسبان عند تقييم الأسعار".

ويخطط ترمب، الذي كان في السابق مشككاً في العملات المشفرة، لإصدار أمر تنفيذي بترقية العملات المشفرة إلى مستوى الأولويات القومية ويمنح العاملين في هذا القطاع دوراً أكبر داخل إدارته، حسبما أفاد تقرير لبلومبرغ نقلاً عن أشخاص مطلعين على الخطط أمس.

ويأتي انتعاش العملات المشفرة الأسبوع الحالي بوقت شهدت فيه أسعار الأصول الأكثر مخاطرة ارتفاعات على نطاق واسع بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة المطمئنة التي عززت مجدداً رهانات على تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.