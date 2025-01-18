متجاوزا الـ80 دولارا للبرميل.. النفط العراقي يختتم تعاملات الأسبوع على ارتفاع

2025-01-18 10:25:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اختتمت أسعار النفط العراقي، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، التعاملات الأسبوعية على ارتفاع، فيما حافظ على مكاسبه متجاوزا الـ80 دولارا للبرميل.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 79.43 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 81.68 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.95- على التوالي تسليم اذار 2025.

كما أظهرت البيانات انخفاضا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 80.79 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 77.88 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.50- و0.80- على التوالي.

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع