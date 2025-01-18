2025-01-18 10:27:04 - المصدر: ايشان

أعلنت وزارة العدل لدى الكيان الصهيوني أنه سيتم الإفراج عن 737 معتقلاً فلسطينياً مقابل إطلاق سراح أول دفعة من الرهائن الإسرائيليين، بحسب “فرانس برس”. يأتي ذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في قطاع غزة الذي أقرّته الحكومة الإسرائيلية. وقالت الوزارة في بيان إنه في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار […]

ظهرت المقالة مقابل دفعة من الرهائن.. الكيان يستعد للإفراج عن 737 أسيراً فلسطينياً أولاً على ايشان.



