2025-01-18 11:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر سجل خام البصرة “الثقيل والمتوسط” مكاسب أسبوعية كبيرة خلال الأسبوع الماضي. وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 95 سنتا ليصل الى 78.43 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 8.24 دولارات بما يعادل 11.74% فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على …

