2025-01-18 11:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر نشرت هيئة الأنواء الجوية تقريراً حول توقعات الطقس لليوم السبت والأيام المقبلة، مؤكدة استقرار الأجواء في عموم البلاد مع تأثير مرتفع جوي، إذ يتوقع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورياح خفيفة إلى معتدلة، مع رؤية أفقية تتأثر بالضباب في بعض المناطق.

