2025-01-18 11:30:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -





البنك المركزي يدعو للحذر في نقل الاخبار ويوضح آليات عمل المنافذ





دعا البنك المركزي العراقي لتوخي الحذر في نقل وتداول الأخبار التي تفيد بغلق منافذ الصرف، ويؤكد أنه لم يصدر أي قرار او توجيه او تصريح بشأن غلق المنافذ او تحويلها إلى شركات صرافة .

أن بيان البنك المركزي الذي صدر مؤخراً ينص على : توسيع انتشار منافذ تسليم النقد ومن خلال جميع القنوات المتاحة ومنها أجهزة الصرّاف الآلي ATM وأجهزة الدفع النقدي POC وكذلك شركات الصرافة المجازة، ومنافذ شركات الدفع الالكتروني، وأجهزة الدفع الالكتروني POS المنتشرة في جميع انحاء العراق.

ويشدد هذا البنك على نقل الاخبار من مصادرها الرسمية والتي تنشر على موقعه الرسمي وصفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي الموثَّقة.

مؤكداً في إعماماته التي تصدر لجميع الجهات في القطاع المالي والمصرفي العراقي التي تضمّنت توجيه المصارف، والمؤسسات المالية غير المصرفية، لتوسيع خدماتهم المالية في المناطق التي تفتقر الى وجود الخدمات المشار اليها انفاً.





البنك المركزي العراقي

المكتب الإعلامي

١٨ كانون الثاني ٢٠٢٥