2025-01-18 11:36:04 - المصدر: ايشان

الألغام والقذائف غير المنفجرة التي يمكن أن تفاجئ السوريين في أية لحظة، عند مفارق الطرق وفي الأراضي الزراعية وبين الأحراش، أصبحت تشكل تهديداً كبيراً على حياة الناس وتحتاج سنوات طويلة لكي يتم التخلص منها بشكل نهائي. وأتت سوريا في المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد ضحايا الألغام؛ إذ راح ضحيتها 933 شخصاً عام 2023، […]

ظهرت المقالة ألغام وقذائف.. مخلفات الحرب تهدد حياة السوريين وتحصد أرواحهم أولاً على ايشان.



