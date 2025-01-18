اليوم .. الجيش يلتقي ذي قار وكربلاء يستضيف نفط البصرة في نخبة اليد

2025-01-18 12:15:02 - المصدر: واع

بغداد-واعتختتم اليوم السبت منافسات الجولة (11) من المرحلة الأولى لدوري النخبة بكرة اليد بإقامة مباراتين في بغداد وكربلاء .وتجمع المباراة الأولى كربلاء ونفط البصرة في قاعة نادي الجماهير، بالوقت الـذي يستضيف فيه الجيش متحديه ذي قار متذيّل الترتيب.ويسعى فريق الجيش إلى تعزيز غلّته من النقاط، بغية تشديد الخناق على الكرخ المتصدر، لاسيما أنه تغلَّب في الجولة السابقة على فريق القاسم بنتيجة (35-32 ) وفي المقابل خسر ذي قار مواجهة كربلاء (23-28).



