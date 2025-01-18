الطقس.. موجة أمطار جديدة تجتاح العراق وتذبذب متوقع في درجات الحرارة

2025-01-18 12:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يومالسبت، تساقط الأمطار في بعض المحافظات، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستكون متذبذبةفي الأسبوع المقبل.

وقال الزيادي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن"منخفضات ممطرة عبرت فوق أجواء البلاد، حيث أن الأمطار ستكون متواجدة بعد غد(يوم الاثنين)، بسببها"، مبيناً أن "هذه المنخفضات هي متوسط الفعاليةويبدأ تأثيرها تحديداً في المناطق الشمالية والأقسام الشرقية في ديالى وشرق واسط،بينما يضعف في باقي المحافظات".

وأضاف، أن "المنخفضات الممطرة ستعود إلى العراقتباعاً، حيث سيكون اليوم الأول لها الجمعة المقبل في بعض المحافظات مسببة أمطارمختلفة الشدة"، مرجحاً في الوقت نفسه "وصول منخفض ممطر آخر قد يكون عاليالفعالية يوم الأثنين من الأسبوع المقبل".

وبشأن درجات الحرارة، أشار الزيادي، إلى أن "هناكانخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة يوم غد الأحد، بنحو درجتين مئويتين خصوصاً فيساعات الفجر"، مبيناً أن "درجات الحرارة تعاود الارتفاع منتصف الأسبوعوتبقى متذبذبة في مستوياتها".

وفي وقت سابق من اليوم، توقعت هيئة الأنواء الجوية عبربيانها اليومي، هطول أمطار رعدية خلال الأسبوع الحالي، فيما أكدت وجود تباين فيدرجات الحرارة ببعض المحافظات.