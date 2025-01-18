الحسان يصل ذي قار للإطلاع على وضع الأهوار ويتوجه بعدها الى البصرة

2025-01-18 12:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، يوم السبت، إلى محافظة ذي قار، في زيارة يطلع من خلالها على واقع الأهوار ونسب الجفاف فيه.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان وصل إلى محافظة ذي قار.

ولفت إلى أن الحسان سيزور مدينة أور الأثرية ولاحقا ينطلق إلى قضاء الجبايش جنوبي مدينة ذي قار لزيارة الاهوار والاطلاع على نسب الجفاف فيها وانخفاض مستوى المياه هناك.

وأوضح مراسلنا، نقلا عن مصادر أمنية، أن الحسان سينتقل ظهر اليوم إلى محافظة البصرة ويقيم فيها لمدة يومين اثنين للاطلاع على بعض الأعمال فيها هناك.