تركيا: تحييد 21 مسلحا شمالي سوريا والعراق
2025-01-18 13:00:06 - المصدر: راي اليوم
أنقرة / الأناضول
أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 21 مسلحا شمالي سوريا والعراق.
وأفادت في بيان، بتحييد 17 مسلحا من تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” في منطقة نبع السلام شمال سوريا.
كما أشارت إلى تحييد 4 مسلحين من تنظيم “بي كي كي” الانفصالي في منطقة كارة شمالي العراق.
وأكدت الوزارة استمرار عمليات الجيش التركي ضد الإرهاب دون انقطاع في جميع الظروف الجوية والتضاريس.
وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة “بي كي كي” الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.… [+]