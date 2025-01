2025-01-18 13:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر اصدر البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، بيانا بشأن منافذ صرف الرواتب. وقال البنك المركزي في بيان، انه “يجب توخي الحذر في نقل وتداول الأخبار التي تفيد بغلق منافذ الصرف”، مبينا انه “لم يصدر أي قرار او توجيه او تصريح بشأن غلق المنافذ او تحويلها إلى شركات صرافة”. وأضاف ان “بيان البنك …

