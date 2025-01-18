2025-01-18 13:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، العثور على رفاة 155 جثة و7 قبور من ضحايا النظام البائد في مقبرة تل الشيخة بالمثنى.

وذكرت المؤسسة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "فريق عمل دائرة شؤون وحماية المقا بر الجماعية والمفقودين انهى من فتح المقبرة الجماعية الثانية لضحايا الأنفال الواقعة في بادية السماوة _ تل الشيخة بمحافظة المثنى".

واضافت ان "عملية الحفر والتنقيب نتج عنها استخراج 155 رفاتاً، جميعها تعود لنساء وأطفال كرد قضوا خلال عمليات الأنفال التي نفذها النظام الصدامي البائد عام 1988"، مؤكدة انه "سيتم تسليمها الى دائرة الطب العدلي لأخذ العينات منها للتعرف على هويات الضحايا".

وتابعت المؤسسة انه "تم اكتشاف 7 قبور اخرى في نفس المنطقة وتم إدخالها ضمن خطط مؤسسة الشهداء للبدء بفتحها مستقبلاً، مع احتمال وجود مقابر جماعية أخرى في المنطقة".