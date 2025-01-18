ذوو ضحايا الارهاب في الموصل يحتجون للمطالبة بالخدمات (صور)

2025-01-18 13:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظم العشرات من عائلات ضحايا الإرهاب فينينوى، اليوم السبت، وقفة احتجاجية، في منطقة تل الرمان الغربية في مدينة الموصلللمطالبة بتوفير الخدمات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "العشرات من عائلاتالشهداء والجرحى نظموا وقفة احتجاجية في منطقة تل الرمان الغربية مقاطعة 27 بمدينةالموصل، مطالبين الحكومة المحلية بفتح الطرق وتوفير الخدمات الأساسية مثل المياهوالكهرباء والاكساء".

وأضاف المراسل، أن "المحتجين دعوا إلى تحسينأوضاعهم المعيشية بعد تسلمهم الأراضي من الدولة دون توفير البنى التحتية اللازمة".

وفي حديثها خلال الوقفة، قالت أم محمد، والدة أحدالشهداء، لمراسل شفق نيوز، إن "الحكومة سلمت الأهالي أراضي في العراء ومنذذلك الوقت والجميع يعيش في معاناة كبيرة بسبب عدم توفر المياه والكهرباء، فضلاً عنعدم إكساء الطرق".

وأشارت أم محمد، إلى أن "الحكومات المتعاقبة وعدتمراراً بفتح الطرق، خاصة الطريق المتعلق بالساتر الترابي في المنطقة، إلا أنها لمتفِ بوعودها حتى الآن".

كما طالبت العائلات أيضاً بالالتفات إلى حقوق الشهداءالتي وصفوها بـ "المغبونة" في ظل الظروف التي يعيشونها، داعين الجهاتالمعنية إلى "اتخاذ خطوات جدية لتحسين الأوضاع في المنطقة".