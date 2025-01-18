"155 رفات لضحايا الأنفال".. افتتاح مقبرة جماعية جديدة جنوبي العراق

2025-01-18 13:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة "الشهداء" العراقية عن انتهاء فريق عمل مقابر الجماعية من فتح المقبرة الجماعية الثانية في تل الشيخة بمحافظة المثنى، جنوبي البلاد، والتي تضم ضحايا "مجزرة الانفال".

وقالت المؤسسة في بيان لها، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن فريق عمل دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية والمفقودين قد أتم فتح المقبرة الجماعية في بادية السماوة بتل الشيخة، وتم استخراج 155 رفاتًا، جميعها تعود لنساء وأطفال كرد قضوا خلال عمليات الأنفال التي نفذها النظام الصدامي في عام 1988.

وأوضحت المؤسسة، أنه سيتم تسليم الرفات إلى دائرة الطب العدلي لأخذ العينات منها بهدف التعرف على هويات الضحايا.

كما أكدت المؤسسة اكتشاف سبع قبور أخرى في نفس المنطقة، والتي تم إدخالها ضمن خطط مؤسسة الشهداء لفتحها مستقبلاً، مع احتمال وجود مقابر جماعية أخرى في المنطقة.