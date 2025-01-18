2025-01-18 13:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم السبت،عن خطط عاجلة ومتكاملة لصيانة الشبكة الكهربائية في عموم المحافظات استعداداً لفصلالصيف المقبل.

وذكرت وزارة الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن"فاضل، ترأس اجتماعاً ضم القيادات التنفيذية لقطاعات ‏الإنتاج والنقلوالتوزيع في منطقة الفرات الأوسط، وبحضور مدير عام التخطيط في الوزارة ‏ومديريالتوزيع في محافظات النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل والديوانية".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع ‏تمحور حول متابعةالمسار التنفيذي لخطة تحديث القطاعات الثلاث، مع تسليط ‏الضوء على التحديات التيتواجه المشاريع قيد التنفيذ وفي مقدمتها ملف تخصيص الأراضي".

وتعهد فاضل، بحسب البيان، بـ "إيجاد حلول جذريةلهذا الملف خلال لقائه المرتقب مع محافظ كربلاء ‏اليوم"، مبيناً أن"الوزارة وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء عقب الزيارة ‏الأربعينيةللعام الماضي وضعت خططاً استراتيجية لمعالجة الإشكالات والأعطال التي رصدت ‏خلالموسم الزيارة".‏

وأشار فاضل، إلى أن "الخطط الموضوعة تشمل برنامجاًمتكاملاً لصيانة الوحدات الإنتاجية، واستحداث ‏خطوط ومغذيات جديدة، إلى جانبمعالجة الاختناقات في الشبكة الكهربائية وذلك ضمن ‏الاستعدادات المبكرة لموسمالصيف المقبل".‏

هذا ووجه وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يومالأحد الماضي، بنصب (77) محطة توزيع (E-House) في المناطق التي تشهد اختناقات بالشبكة الوطنية، إلى جانب استحداث مغذياتفي عموم البلاد، استعداداً لفصل الصيف.