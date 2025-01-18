رئيس الجمهورية : الامن الركيزة الأساسية نحو التنمية والتطور

2025-01-18 13:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، ان الأمن والاستقرار هو الركيزة الأساسية للانطلاق نحو تحقيق التنمية والتطور لبلدنا وشعبنا.

وقال مراسل "بغداد اليوم" ان رئيس الجمهورية خلال زيارته الى محافظة الانبار اليوم، اكد، كلنا شركاء أساسيون في عملية التنمية وبناء المجتمع والإصلاح السياسي ومكافحة الظواهر السلبية ومعالجة الفساد الإداري والمالي وحماية البيئة ومواجهة آثار التغيرات المناخية".

وأضاف عبد اللطيف، "نعاني من تناقص الموارد المائية وتزايد التصحر والجفاف، الذي تتحكم فيه ثلاثة عوامل رئيسية هي: المناخ، إدارة المياه وتصرفات دول الجوار".

وفي وقت سابق اليوم وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد إلى محافظة الأنبار، والتقى محافظ الأنبار، ورئيس مجلس المحافظة.