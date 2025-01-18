2025-01-18 13:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفصح مسؤول الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني آري هرسين، يوم السبت، عن توصل حزبه مع الاتحاد الوطني الكوردستاني الى تفاهم "جيد" يقود الى تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان.

وقال هرسين في تصريح للصحفيين اليوم، إن "هناك تفاهما وخطوات جيدة جدا، وهناك تقارب كبير بين الحزبين".

وأضاف "ننتظر زف خبر سار للغاية للمواطنين في اقليم كوردستان باقرب وقت"، في اشارة الى تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.