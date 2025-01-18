بعد انقطاع دام 7 سنوات .. عودة محكمة خانقين التابعة لإقليم كوردستان

2025-01-18 13:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف قائممقام قضاء خانقين في محافظة ديالى جواد فيض الله، يوم السبت، تفاصيل عودة محكمة بداءة المدينة التابعة لمجلس القضاء في إقليم كوردستان بعد انقطاع دام نحو 7 سنوات.

وقال فيض الله لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة خانقين التابعة لاقليم كوردستان انتقلت الى (قوره تو) في ادارة منطقة (كرميان) المستقلة بعد أحداث عام 2017 وهي تضم قضاة وموظفين من أهالي مدينة خانقين".

وأضاف أن"المحكمة حاليا عادت الى قضاء خانقين بقرار من مجلس القضاء الأعلى العراقي لتكون باسم محكمة بداءة (قوره تو/ خانقين) وبرئاسة القاضي سيروان محمود الزهاوي والقاضي عادل مولود باجلان داخل بناية محكمة بداءة خانقين التابعة لمجلس القضاء الاعلى".

وأشار قائممقام خانقين الى أن"عودة المحكمة الى مدينة خانقين له آثار إيجابية على المدينة والسكان باطيافهم كافة، ويخفف معاناة السفر الى (كرميان) من أجل اكمال معاملاتهم التي تتطلب إجراءات قانونية من مجلس قضاء اقليم كوردستان".

وكانت محكمة خانقين التابعة لمجلس القضاء في الاقليم قد انتقلت الى دارة منطقة كرميان بعد استفتاء الاستقلال الذي أجرته السلطات في كوردستان في ايلول/ديسمبر من العام 2017، وما تلاه من أحداث حيث قامت الحكومة الاتحادية من اعادة بسط سيطرتها كاملة على المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140 من الدستور الدائم للعراق.