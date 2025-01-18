الأعرجي والسفير الاسترالي يؤكدان أهمية سحب الدول لرعاياها من مخيم الهول

2025-01-18 14:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، والسفير الاسترالي غلين مايلز، اليوم السبت، على أهمية سحب الدول لرعاياها من مخيم الهول.وذكر بيان لمكتب الاعرجي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مستشار الأمن القومي،قاسم الأعرجي استقبل السفير الأسترالي في بغداد،غلين مايلز، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يسهم في تطوير التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات".وأعرب الأعرجي بحسب البيان، عن "ترحيب العراق بالاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة بعد 15 شهرا من حرب الإبادة والتجويع"، مؤكدا على "أهمية الالتزام بالاتفاق وعدم خرقه والإسراع بإدخال مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لأهالي غزة".واضاف البيان، أن "اللقاء شهد، بحث ملف مخيم الهول والتأكيد على أهمية سحب الدول لرعاياها من المخيم ، وبما يعزز أمن واستقرار المنطقة والعالم".وقدم الأعرجي، وفقاً للبيان، "شكره للسفير الأسترالي ،على مبادرة الحكومة الأسترالية بسحب رعاياها من مخيم الهول".