2025-01-18 14:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

قرر اطباء صلاح الدين، الاضراب عن العمل في العيادات احتجاجا على حادثة تكريت.

وذكر بيان صادر عن نقابة الاطباء في المحافظة، تلقته "بغداد اليوم"، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، أن "مجلس النقابة قرر في جلسة طارئة مساء يوم الأمس المصادف 17 كانون الثاني 2025م غلق جميع العيادات كإحتجاج على الحالة المسيئة التي تعرض لها اطبائنا الكرام ليوم غد الأحد المصادف 19 كانون الثاني 2025 غلقاً تاماً لمدة يوم واحد وعدم استقبال المراجعين في العيادات الخاصة".

واضاف انه "وستكون للنقابة خطوات تصعيدية أخرى في حال تكرار ذلك".

هذا وأدانت نقابة أطباء العراق/ المركز العام، امس الجمعة حادثة الاعتداء على اثنين من الأطباء أثناء تأديتهما لواجبهما في مستشفى تكريت التعليمي بمحافظة صلاح الدين.

وأوضحت نقابة الاطباء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المعتدين تم توقيفهما فوراً بمتابعة وتدخل من الجهات الصحية في المحافظة".

وأضافت: "كما تم رفع دعوى قضائية ضد المعتدين وفق قانون حماية الأطباء وتكليف القانونيين في النقابه بمتابعه الدعوى" مشيرة، الى "اتخاذ كافة الإجراءات لضمان إنزال العقوبات القانونيه بحقهما".

وأكدت نقابة الأطباء "التزامها بالدفاع عن الكوادر الطبية ومنع تكرار هذه التصرفات التي لا تمثل أخلاق المجتمع العراقي".