2025-01-18 14:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقدم مسلحون مجهولون، يوم السبت، على قتل مدنيفي محافظة ميسان، فيما تمكنت الشرطة من فض نزاع عشائري بمحافظة الديوانية، وذلك فيحادثين منفصلين وقعا جنوبي العراق.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن ان شخصا في الثلاثينيات من عمره قتل بعدة رصاصات في جسده على يد زوج شقيقته بالخطأ بعدما تدخل لفض نزاع بين (الاب وابنه) بمنطقة حي الشهداء وسط مدينة العمارة مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، واعتقال الجاني".

وفي ميسان أيضا، ذكر المصدر، ان" قوة تابعة لشرطة النجدة تمكنت من إنقاذ فتاة عمرها 14 عاماً حاولت الانتحار برمي نفسها من فوق الجسر اليوغسلافي بنهر دجلة وسط العمارة مركز محافظة ميسان"، مبينا انه " تم نقلها لأحد المراكز الخاصة لإكمال إجراءات التحقيق بدوافع وأسباب إقدام الفتاة على الانتحار".

فيما أبلغ مصدر أمني آخر وكالة شفق نيوز، بأن "القواتالأمنية في محافظة الديوانية، قضاء الشامية، تمكنت من فض نزاع عشائري اندلع بينأطراف محلية وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة".

وأشار المصدر، إلى أن "القوات انتشرت بشكل مكثف فيالمنطقة لاحتواء التوتر ومنع تجدد الاشتباكات، فيما سهلت نقل المصابين إلىالمستشفى لتلقي العلاج".

وفي الديوانية أيضاً، لقي أحد عمال النظافة مصرعه إثرتعرضه لحادث سير أثناء قيامه بعمله.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عامل النظافة كان يؤديواجبه في تنظيف الشوارع عندما صدمته سيارة مسرعة في أحد شوارع المدينة.