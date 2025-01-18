2025-01-18 14:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن السلطات اعتقلت أكثر من 40 أجنبياً "مخالفاً" وسط بغداد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن القوات الأمنية ألقت القبض على أكثر من 40 شخصاً مخالفاً لشروط الإقامة، وذلك ضمن حملة أمنية مستمرة في منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد ومحيطها.

وبين، أن من بين المعتقلين "سوريين وبنغلادش وباكستان"، مشيرا إلى أن "الحملة مستمرة وتهدف إلى فرض النظام وضمان التزام المقيمين بالقوانين والتعليمات النافذة".

وليلة أمس، ألقت القوات الأمنية القبض على سبعة أشخاص يحملون الجنسية السورية داخل شقة في منطقة العلاوي، وسط العاصمة بغداد، وذلك بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة.