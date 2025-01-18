الموصل.. تفاصيل جديدة بشأن مشاريع "المدارس النموذجية"

2025-01-18 14:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدير ناحية حمام العليل، خالد الطحطوح، يومالسبت، عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشاريع بناء المدارس النموذجية ضمن برنامجالقرض الصيني.

وقال الطحطوح، لوكالة شفق نيوز، إن "العمل جارٍ علىبناء ثلاث مدارس نموذجية في ناحية حمام العليل ضمن القرض الصيني الممول من الأمانةالعامة لمجلس الوزراء".

وأشار إلى أن "المدارس تقع في حي فلسطين وقريةالعمريني وقرية الجرن، حيث وصلت نسبة الإنجاز في هذه المشاريع إلى مراحل متقدمةبلغت 90% و95% و98% على التوالي".

وأضاف الطحطوح، أن "هذه المدارس ستسهم في تحسينالعملية التربوية في المنطقة، كما ستساعد في فك الاختناقات التي تعاني منهاالمدارس الأخرى"، مبيناً أن "هذه المشاريع تندرج ضمن الخطة الوطنيةلتطوير البنية التحتية التعليمية في محافظة نينوى".

يذكر أن هذه المشاريع تأتي ضمن سلسلة أوسع من المشاريعالتربوية التي تنفذ في محافظة نينوى، والتي تهدف إلى دعم العملية التعليمية وتحسينالبيئة المدرسية للطلاب.