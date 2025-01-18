انباء متداولة عن وصول مساعد قآاني الى النجف.. مصدر يوضح

2025-01-18 14:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفى مصدر مطلع، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، صحة الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن وصول إيرج مسجدي، أحد أبرز مساعدي قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى مطار النجف الأشرف.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الاسم المذكور لم يرد في قوائم الوافدين وفق المعلومات المتوفرة"، مؤكداً أن "وصول الضباط الإيرانيين ضمن المؤسسة الأمنية الرسمية، سواء من الحرس الثوري أو غيره، يخضع لمسارات تنسيق مشترك مع بغداد إذا كانت الزيارة لأغراض مناقشة ملفات أمنية".

وأضاف المصدر، أن "أي شخصية أمنية إيرانية تزور العراق في مهمة رسمية تتطلب موافقات رسمية من أعلى الجهات العراقية، وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيراً إلى أن "وجود أي شخصية إيرانية أمنية أو مدنية في المناطق المقدسة، مثل النجف أو سامراء أو بغداد، قد يكون بهدف زيارة العتبات المقدسة وليس ضمن مهام رسمية".

ولفت إلى أن "زيارات الإيرانيين للمراقد الدينية تأتي غالباً في إطار المناسبات الدينية التي تدفع محبي أهل البيت إلى التوافد على العتبات المقدسة، خاصة خلال الزيارات الكبرى التي تجذب الملايين".

وكانت منصات التواصل الاجتماعي تداولت انباء عن وصول مساعد قاآني (ايرج مسجدي) الى مطار النجف، في مهمة خاصة للأشراف على مشاورات اللجنه المعنية بإعادة تنظيم الحشد.