نتائج مميزة للعراق في بطولة غرب ووسط آسيا للتنس

2025-01-18 14:55:03 - المصدر: واع

بغداد - واعحصل لاعبا منتخبنا الوطني للتنس (حسن علي وأحمد مهند) على نتائج باهرة ومميزة في بطولة الاتحادين الدولي والآسيوي لغرب ووسط آسيا تحت (14 سنة / بنين)، وذلك في المنافسات التي استضافتها العاصمة العُمانية مسقط.وذكر بيان للجنة الأولمبية الوطنية العراقية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "اللاعب حسن علي حصل على المركز الثاني لفئة دون 14 عاماً، فيما حصد حسن أيضاً، مع زميله أحمد مهند، على المركز الثالث في منافسات الزوجي لفئة دون 14 عاماً للبطولة ذاتها".وأضاف البيان أن "البطولة شهدت مشاركة آسيوية واسعة لأبطال اللعبة من المصنفين في بلدانهم لأعمار تحت 14 عاماً، إذ وصل العدد الى (27) مشاركاً مثلوا 13 دولة، هي كل من العراق وعمان والأردن والبحرين والكويت ولبنان وقطر والسعودية وسوريا والامارات واليمن وقيرغيستان وطاجيكستان".