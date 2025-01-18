الحكم محمد طارق أحمد: اجتزنا اختبارات الأكاديمية الآسيوية بتميز

2025-01-18 14:55:03 - المصدر: واع

بغداد-واع- عبد الرحمن حميدإجتاز الحكمان العراقيان محمد طارق أحمد وعلي حسين علي الاختبارات التي أقامتها الأكاديمية الآسيويّة المؤهلة لحكام النخبة التي جرت بمشاركة 48 حكماً من قارة آسيا بتميز كبير.وقال الحكم الدولي محمد طارق أحمد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأكاديمية التي تخرجت منها مع زميلي علي حسين هي عبارة عن مشروع لمدة ثلاث سنوات والمتخرج منها سيدخل للنخبة (A) بشكل مباشر مما سيمنحه فرصة كبيرة للمشاركة في تحكيم مباريات البطولات الكبرى".وأضاف أن "هناك اجتماعاً أمده ثلاث ساعات يعقد أسبوعياً (أونلاين) طيلة فترة الثلاث سنوات، ومن ثم الذهاب الى ماليزيا لإجراء الاختبارات التي تضمنت النظرية منها والبدنية وقيادة المباريات ولمدة سبعة أيام ".وأوضح أنه "أصبح من ضمن أفضل (5) حكام في القارة الآسيوية من المواهب الصغيرة بالعمر، وكان هناك تميز كبير جداً للعراق بهذه المشاركة الآسيوية ولم يكن هناك أي تسلسل للحكام المشاركين، لكننا اجتزنا كل الاختبارات التي أجريت وبنجاح كبير".يذكر أن اختبارات الحكام التي أقامتها الأكاديمية الآسيويّة المؤهلة لحكام النخبة جرت في العاصمة الماليزية كوالالمبور للفترة من 12 كانون الثاني ولغاية 16 منه بمشاركة حكمين من العراق.