2025-01-18 14:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذرت صحيفة "آس" الإسبانية، نادي ريال مدريد من منافسه الهلال السعودي، الذي سيواجهه في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام نهاية العام الجاري في أمريكا بمشاركة 32 فريقا.

وتُقام مباراة الهلال أمام ريال مدريد يوم 18 يونيو/ حزيران المقبل، خلال البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 15 يونيو/ حزيران، وحتى 13 يوليو/ تموز المقبل.

ووقع الهلال السعودي إلى جانب أندية ريال مدريد الإسباني، وسالزبورغ النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.

وواجه ريال مدريد نظيره الهلال من قبل في نهائي كأس العالم للأندية 2022، وانتهى اللقاء بانتصار "الميرنغي" بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة، في البطولة التي أقيمت في المغرب.

وألقت "آس" الضوء على فوز الهلال الأخير في دوري روشن على منافسه الفتح بنتيجة "9-0"، ضمن منافسات الجولة الـ15 للدوري السعودي.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "رغم أن نيمار غير قادر على اللعب في المنافسات المحلية في السعودية لعدم تسجيله (يشارك فقط في دوري أبطال آسيا للنخبة)، لكن ذلك لا يمنع الهلال من أن يكون فريقًا قويًا ومهيمنًا كما هو الحال بين قلة من الفرق في كرة القدم السعودية والقارة الآسيوية".

وأضافت: "حقق الفريق الهلالي، الذي سيكون خصم ريال مدريد في كأس العالم للأندية، انتصارًا ساحقًا على الفتح بنتيجة (9-0)، معادلًا بذلك أكبر انتصار تاريخي للنادي في الدوري، الذي كان أيضًا بنتيجة 9-0 ضد الحزم في عام 2023، ويتصدر الفريق الدوري جنبًا إلى جنب مع الاتحاد".

وأشارت الصحيفة: "تساقطت الأهداف تدريجيًا، وبسبب الإحباط، أنهى فريق الفتح المباراة بتسعة لاعبين فقط، ويبدو أن كريم بنزيما، نجم الاتحاد، هو الوحيد القادر على منافسة الفريق السعودي الكبير في الوقت الحالي.

ويشكل الهلال، الذي يضم مجموعة من النجوم الأوروبيين والبرازيليين، تهديدًا في كأس العالم للأندية لريال مدريد، إذ سيواجهه في مباراته الأولى يوم 18 يونيو/ حزيران في ميامي".