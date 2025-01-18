وزير الكهرباء يعلن تخصيص 300 مليار دينار لتأهيل المحطات في كربلاء المقدسة

2025-01-18 15:05:02 - المصدر: واع

كربلاء - واع - عباس الرحيميأعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، تخصيص ما يتجاوز الـ300 مليار دينار لتأهيل محطات كربلاء المقدسة، فيما اشار الى أن انقطاع الغاز سبب خسارة اكثر من 7000 ميجا واط ما إنعكس على ساعات التجهيز.وقال وزير الكهرباء خلال مؤتمر صحفي مع أعضاء مجلس محافظة كربلاء، وحضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، إنه "جئنا الى كربلاء المقدسة لمعالجة مواضع الخلل والاختناقات التي تحدث في محافظة كربلاء والتهيئة للمشاريع قبل الزيارة الاربعينية ولاطلاع اعضاء مجلس المحافظة على آخر ما وصلت اليه الوزارة"، مشيراً الى ان "الوزارة بعد الزيارة الاربعينية شخصت اماكن الخلل والمشاكل التي حدثت، ووضعت لها المقترحات والحلول".واشار الى ان "الوزارة انجزت الخطة بالكامل بدعم ورعاية رئيس الوزراء وقد خصصنا المبالغ المناسبة التي تتجاوز 300 مليار دينار لمحافظة كربلاء المقدسة، والتي شملت عددا كبيرا من المحطات والخطوط والمحولات وسنعلن عنها ونطلقها في قادم الايام بعد ان نكمل الموافقات النهائية من خلال تشكيل خلية ازمة".وتابع، أن "الوزارة انجزت جميع الاجراءات، ونحتاج الى تعاون من قبل محافظ كربلاء المقدسة واعضاء المجلس لتشكيل فريق متابعة ميداني لتسهيل تنفيذ هذه الخطة وانجاز العدد الاكبر من هذه المشاريع في (الاول من ايار) لينعم المواطن في كربلاء المقدسة والزائر بالاستقرار في ساعات التجهيز".ولفت الى انه "في الجانب الاخر نحن نعمل على مشاريع انتاج الطاقة الكهربائية في كربلاء ونقلها، وتتضمن 120 ميجاوات من محطات ديزلات كربلاء المقدسة و 75 ميجاواط ولأول مرة من مشروع الطاقة الشمسية سيضاف في الاول من حزيران الى الشبكة الكهربائية في المحافظة".وبين، ان "مجمل هذه المشاريع تحتاج الى جهد ومتابعة وفريق عمل، وهذا ما طلبناه من مجلس محافظة كربلاء المقدسة لتشكيل هذا الفريق مع ملاكات وقطاعات الفروع في المحافظة وإنجاز تلك المشاريع وزيادة عدد ساعات التجهيز".واوضح، أن "انقطاع الغاز سبب خسارة اكثر من 7000 ميجا واط ما إنعكس على ساعات التجهيز، والوزارة لديها خطة لصيانة وحدات الانتاج لتهيئتها لموسم الصيف القادم لأن تلك الوحدات تعمل على انواع مختلفة من الوقود وتحتاج الى صيانة دورية".واختتم قوله، بأنه "في زيارتنا الاخيرة مع رئيس الوزراء الى ايران وعدونا المعنيون خيراً بأن الصيف القادم سيكون افضل من حيث التجهيز، ولم نكتف بهذا الشيء إذ عقدنا اتفاقية مع تركمانستان لتجهيزنا بـ 50% من الغاز المستورد".