2025-01-18 15:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - محمد الطالبيكشفت وزارة الثقافة، اليوم السبت، عن استعداداتها لإقامة المؤتمرات العربية في بغداد، فيما أشارت الى عرض فرص استثمارية كبيرة في المواقع السياحية بخمس محافظات خلال العام الحالي.وقال رئيس هيئة السياحة في الوزارة، ناصر غانم مراد، لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "الوزارة لديها عرض فرص استثمارية كبيرة خلال العام الحالي منها المواقع السياحية التابعة للهيئة، وحسب توجيهات رئيس الوزراء بالاجتماع الأخير بالتنسيق مع هيئة الاستثمار الوطنية وجميع مؤسسات الدولة"، مبيناً أن "الفرص الاستثمارية ستشمل عدة محافظات منها بغداد والبصرة وصلاح الدين والناصرية".وأضاف أن "هناك استعدادات كبيرة من قبل الوزارة لإقامة المؤتمرات بعد اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، حيث سيكون تاريخ استلام المفتاح من منظمة السياحة العربية 2/2 في بغداد، ويسلم الى رئيس الوزراء، فضلاً عن إقامة عدة مؤتمرات للجامعة العربية للسياحة المستدامة".وأشار الى "إقامة مؤتمر وزراء السياحة العرب في بغداد سيكون في شهر كانون الأول من العام الحالي، فضلاً عن إقامة عدة مؤتمرات أخرى والتي ستكون معنية بالنشاطات الداخلية، التي ستقوم بها هيئة السياحة أو الجهات المعنية في الدولة".وأوضح، أن "هناك تنسيقاً كبيراً مع جميع الفنادق والمرافق السياحية في بغداد، لاستقبال الوفود العربية خلال الاحتفالية التي ستقام بتاريخ 2025/2/2".