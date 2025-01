2025-01-18 15:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر تنطلق، اليوم السبت، جولة جديدة من منافسات دوري نجوم العراق في موسمه الثاني 2024/ 2025. وفي المباراة الأولى، يلاقي كربلاء فريق الشرطة على ملعب كربلاء الدولي عند الساعة الخامسة مساءً، وفي ثاني اللقاءات، يواجه القوة الجوية فريق القاسم على ملعب الشعب الدولي عند الساعة السابعة والنصف مساءً. وتستكمل لقاءات الجولة غداً …

