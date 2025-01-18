2025-01-18 15:18:04 - المصدر: ايشان

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم السبت، الإطاحة بـ10 تجار مخدرات وضبط أدوية منتهية الصلاحية وغلق مكتب حوالات وهمي ببغداد. وذكرت المديرية في بيان، أنه “عبر معلومات استخبارية دقيقة ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد القبض على 10 تجار ومروجين للمواد المخدرة في مناطق مختلفة من العاصمة”. وأكدت أنه “ضبط بحوزتهم وبالجرم المشهود مواد مخدرة […]

ظهرت المقالة الإطاحة بـ10 تجار مخدرات وغلق مكتب حوالات وهمي ببغداد أولاً على ايشان.



