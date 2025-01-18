2025-01-18 15:18:04 - المصدر: ايشان

أفاد القائم بأعمال قائد قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة “الأندوف”، باتريك جوشات، اليوم السبت، بأن القوات الإسرائيلية تواصل بناء مواقع وتحصينات عسكرية بالمنطقة العازلة المعلنة بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل لعام 1974، ومستمرة في توغلها. وقال جوشات في تصريح صحفي، إن “القوات الإسرائيلية تواصل بناء مواقع وتحصينات عسكرية بالمنطقة العازلة المعلنة […]

ظهرت المقالة الأمم المتحدة: إسرائيل تواصل البناء في المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا أولاً على ايشان.



