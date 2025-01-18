اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةقناة الجزيرةموسوعة الفيديوهات › فيديو | من سيدير قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار؟

فيديو | من سيدير قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار؟

2025-01-18 16:00:03 - المصدر: قناة الجزيرة