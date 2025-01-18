ديالى.. منظمة تحذر من كارثة اجتماعية: 10 آلاف يتيم يواجهون خطر "العصابات ومستنقعات الجريمة"

2025-01-18 16:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشفت رئيسة جمعية الإلهام لرعاية الأيتام، إلهام قدوري، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، عن وجود نحو 10,000 يتيم في ديالى يواجهون خطر "العصابات ومستنقعات الجريمة".

وقالت قدوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الاضطرابات الأمنية في ديالى تسببت بارتفاع أعداد الشهداء والجرحى، ما خلّف جيشاً من الأيتام، بينهم الآلاف ممن فقدوا الأب والأم معاً، وهو رقم كبير يستدعي الاهتمام، واصفة هذا الملف الاجتماعي الشائك بـ"الملف الصامت" داخل المحافظة، مؤكدةً ان غالبية هؤلاء الايتام هم من فقد والديه بسبب الاضطرابات الأمنية ما بعد 2003.".

وأضافت أن "النسبة الأكبر من هؤلاء الأيتام تركوا مقاعد الدراسة، ما يعني أننا أمام جيل أمي قد يتم استغلاله من قبل العصابات أو مستنقعات الجريمة، مما ينذر بكارثة إنسانية".

وأوضحت قدوري أن "الجهود المبذولة من الجمعيات والمنظمات الخيرية محدودة مقارنة بحجم هذه المأساة، مما يتطلب إنشاء صندوق مخصص لرعاية الأيتام ووضع برامج متعددة لإنقاذهم وتوفير حياة كريمة لهم".

وأكدت أن "ديالى تأتي في مقدمة المحافظات العراقية من حيث أعداد الأيتام نتيجة الانفجارات والاضطرابات الأمنية التي خلفت مآسي قد تستمر لعقود".

ويفتقر العراق إلى أعداد رسمية مبنية على دراسة حقيقية وتفاصيل من قبل المؤسسات المعنية، ولكن توجد بيانات تصدر وفق مسح بدائي، وهناك إحصائيات صادرة من وزارة التخطيط تتحدث عما يقارب 700 ألف إلى مليون يتيم في البلاد، حسب عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق الدكتور علي البياتي.

ويؤكد، عن وجود 5 ملايين يتيم، وكذلك بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) التي تتحدث عن العدد ذاته، لافتا إلى أنه وفق المعطيات الموجودة في العراق لا يقل العدد عن مليون يتيم.