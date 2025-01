الإطاحة بـ10 تجار مخدرات وضبط أدويه منتهية الصلاحية وغلق مكتب حوالات وهمي ببغداد

2025-01-18 16:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم السبت ، الإطاحة بـ10 تجار مخدرات وضبط أدوية منتهية الصلاحية وغلق مكتب حوالات وهمي ببغداد. وقالت المديرية في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر “، إنه “عبر معلومات استخبارية دقيقة القت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد القبض على 10 تجار ومروجين للمواد المخدرة في مناطق مختلفة من العاصمة”. …

